Concert Américain Trévières, vendredi 7 juin 2024.

Concert Américain Trévières Calvados

3 ensembles venant des Etats-Unis participeront aux festivités commémorant la libération de la ville de Trévières:

The Festive Brass of Myrtle Beach (Floride), orchestre de cuivres de 30 musiciens; The High Country County Cloggers, troupe de 40 danseurs de jazz de Caroline du Nord; The Stockton Portsmen, de Californie, choeur d’hommes qui excelle dans les si populaires chansons Barbershop.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:30:00

fin : 2024-06-07 22:00:00

Place du marché

Trévières 14710 Calvados Normandie christian.nisse@gmail.com

