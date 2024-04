Concert Alan Stivell Saint-Brieuc, vendredi 3 mai 2024.

Concert Alan Stivell Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Alan Stivell viendra présenter son nouveau projet Cœur et Âme Kalon hag Ene à la cathédrale de Saint-Brieuc. Un concert qui revisite son œuvre dans un format intimiste. Titres fondateurs et morceaux rares seront mis à l’honneur, grâce au chant de l’auteur-compositeur-interprète et musicien, à sa dernière harpe, conçue par ses soins, et à Tangi Miossec au clavier.

Alan Stivell est à la base du concept de Musique Celtique et de sa diffusion dans le grand public.

Pour autant, ce que les gens mettent dans ce mot est restrictif malgré sa richesse.

Le terme Musique Celtique auquel tient beaucoup Alan Stivell, n’évoque pas tous les aspects de sa musique. Alan Stivell est tout autant un des chantres du Cross-over ; car il a été, est un des ardents défenseurs des métissages culturels. Si il a popularisé la Musique bretonne et celtique modernes, il a été, dans le monde, un des précurseurs de plusieurs genres musicaux Folk-rock ou Ambient, et surtout World-Music, dont il a été le théoricien dès son album Reflets en 1970. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 20:30:00

fin : 2024-05-03 22:00:00

Place du Général de Gaulle

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Concert Alan Stivell Saint-Brieuc a été mis à jour le 2024-04-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme