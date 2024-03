Concert Aàgut Thann, samedi 20 avril 2024.

Concert Aàgut Thann Haut-Rhin

3 voix de femmes, avec chacune leur personnalité jouent sur scène une partition multiple. Puisant dans le répertoire populaire des Pyrénées, Aàgut nous amène jusqu’à la Galice.

3 voix de femmes, avec chacune leur personnalité jouent sur scène une partition multiple tantôt délicates et touchantes, elles peuvent nous emporter jusqu’à la transe. Les percussions ajoutées à ces polyphonies et polyrythmies, apportent une énergie hypnotique puissante qui invitent à la danse avant de revenir au minimalisme et la pureté d’un chant ancestral. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 17:15:00

fin : 2024-04-20

51 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est contact@ectc.fr

L’événement Concert Aàgut Thann a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay