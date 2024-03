Concert à voix haute(s) Thann, samedi 20 avril 2024.

Concert à voix haute(s) Thann Haut-Rhin

L’histoire des luttes pour les droits des femmes s’est aussi écrite en musique hymnes, chants militants, odes à la féminité ce programme original, musical et théâtral, imaginé par l’ensemble vocal féminin Plurielles, est un hommage aux nombreuses voix qui se sont élevées pour dénoncer et refuser les oppressions, pour dire la fierté d’être femme et la joie de se mettre en mouvement. EUR.

Début : 2024-04-20 18:30:00

fin : 2024-04-20 19:15:00

51 rue Kléber

Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est contact@ectc.fr

