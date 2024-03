Concert à Nice : Les Indes Galantes Rameau, Clair de lune Debussy, Tzigane Ravel, Après un rêve Fauré Eglise Saint-François de Paule Nice, jeudi 18 avril 2024.

Début : 2024-04-18 20:30

Fin : 2024-04-18 22:00

Rejoignez-nous pour une soirée enchanteresse à l’église Saint-François de Paule, où le génie de la musique européenne classique vous fera voyager à travers les époques et les émotions. De la grâce baroque de Rameau aux mélodies envoûtantes de Ravel, ce programme offre une traversée inédite de la diversité musicale du continent. La finesse de C.P.E. Bach se dévoile à travers sa Sonate « Hamburger » et son Concerto pour flûte, promettant des moments de pure virtuosité. Les airs de Doppler, Debussy, et Fauré ajoutent à cette mosaïque sonore, chacun apportant sa touche unique à cette célébration de la beauté musicale. Cette soirée est une invitation à explorer l’héritage riche et varié de la musique classique européenne, dans un cadre où chaque note jouée résonne comme un hommage à l’innovation et à l’expression artistique. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre un voyage musical exceptionnel, où la passion des interprètes et l’éclat des œuvres promettent une expérience mémorable.

Programme

J.P.Rameau : Les indes galantes (Ouvertures, les boréades, les sauvages)

C.P.E Bach : Sonate « Hamburger » pour piccolo

F.Doppler : Airs Valaques pour flûte

C.Debussy : Clair de lune

C.P.E Bach : Concerto pour flûte en Sol Maj

G.Fauré : Après un rêve

M.Ravel : Tzigane

Eglise Saint-François de Paule 9 Rue Saint-François de Paule, 06300 Nice Vieux Nice Nice 06300 Alpes-Maritimes