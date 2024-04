Concert à L’Atelier Ultra ZOOK et TO.NINO mix Royère-de-Vassivière, samedi 13 avril 2024.

Concert à L’Atelier Ultra ZOOK et TO.NINO mix Royère-de-Vassivière Creuse

ULTRAZOOK

Après 13 ans d’existence, Ultra Zook est toujours loin d’avoir atteint l’âge mûr, cet âge où on cherche à aller à l’essentiel, où on veut atteindre la ligne pure, où on se débarrasse des fioritures pour ne garder que le tronc nu, l’ossature nette, la carlingue sans tuning, sans bling-bling.

TO.NINO

Ambiance de fête et mélange de styles. L’idée c’est de se déhancher sur des REMIX ABUSÉS et des musiques percussives, parfois chantées et bien souvent teintées de basses raggaeton, guaracha, dembow, neoperreo, bouyon, shatta, kompa, cumbia, techno .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 21:30:00

fin : 2024-04-13

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine emile@latelier23.com

