Concert à la grange La Grange Ruffey-sur-Seille, samedi 20 avril 2024.

Concert à la grange La Grange Ruffey-sur-Seille Jura

TEX’O Chansons et anecdotes

Jongleur avec le verbe, l’humour, et ses instruments fétiches (guitare, harmonica, accordéon et rythmique façon One Man Band), l’artiste de Metz continue sa route avec des chansons originales parsemées de clins d’œil à nos petites vies.

Tantôt rêveur, réaliste ou parfois même romantique, l’auteur compositeur nous gratifie de multiples anecdotes au parfum humaniste. A découvrir sans modération. Tous publics.

La Grange vous régalera ensuite lors d’un moment de partage !

Entrée au chapeau EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20 22:30:00

La Grange 248 rue d’Oisenans

Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté lagrangearuffey@gmail.com

L’événement Concert à la grange Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2024-03-13 par OFFICE DE TOURISME JURABSOLU