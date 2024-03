Concert 100% Mozart à Nîmes : Symphonie n°40, Requiem, Don Giovanni, Divertimento, Concerto & Quatuor pour flûte Cathédrale Notre-Dame-Et-Saint-Castor de Nîmes Nîmes, jeudi 4 avril 2024.

Début : 2024-04-04 20:30

Fin : 2024-04-04 22:00

« La musique est la langue des émotions » W.A.Mozart Jeudi 4 avril, 20h30 1

Plongez dans l’élégance intemporelle de la musique classique avec notre concert exclusif « Mozart en Majesté ». Vivez une soirée enchantée où chaque note, chaque symphonie et chaque aria résonneront avec la virtuosité inégalée de Wolfgang Amadeus Mozart. Nos talentueux musiciens vous transporteront à travers les époques, offrant une expérience immersive et captivante, entièrement dédiée au génie musical de Mozart. Réservez vos places dès maintenant pour une soirée mémorable et laissez-vous envoûter par la magie intemporelle de la musique classique. Un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de Mozart et de l’art musical raffiné.

Programme

Divertimento – Allegro

Quatuor pour flûte en Ré Maj.

Symphonie n°40 – Allegro molto

Don Giovanni : Variation sur « Là ci darem la mano »

Requiem : Lacrymosa & Dies Irae

Concerto pour flûte en Sol Maj.

Cathédrale Notre-Dame-Et-Saint-Castor de Nîmes Place aux Herbes 30000 Nîmes Gambetta Nîmes Gard