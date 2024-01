Concentration de motos Salle Eugène Le Roy Le Bugue, samedi 20 avril 2024.

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-21

Le Moto Club Buguois vous accueille pour sa concentration de motos annuelle. Au programme : accueil des participants le samedi à partir de14h, jeux divers, animations, apéritif, repas et soirée dansante. Bivouac gratuit sur place.

Le dimanche, après le petit déjeuner, nous partirons en balade dans la plus belle des région. Le déjeuner vous donnera des forces pour reprendre la route. Pour un accueil au top, l’inscription est nécessaire (29€/personne) par téléphone ou par mail. Places limitées.

Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



