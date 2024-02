Concentration auto-moto d’hier et d’aujourd’hui avec sa bourse d’échange Près de l’école Issigeac, dimanche 28 juillet 2024.

Concentration auto-moto d’hier et d’aujourd’hui avec sa bourse d’échange Près de l’école Issigeac Dordogne

Programme 2024 à venir.

A partir de 9h jusqu’à 18h, concentration de véhicules de l’année de 1915 à aujourd’hui, avec diverses animations, balade autos et balade motos organisées dès le matin sur inscription. Bourse d’échange. Restauration et buvette sur place.

Road book auto et motos à 9h45 Parade humoristique autos-motos 15h.

Concert blues & rock. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 09:00:00

fin : 2024-07-28 18:00:00

Près de l’école Chemin des écoliers

Issigeac 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine touskiroul@outlook.fr

L’événement Concentration auto-moto d’hier et d’aujourd’hui avec sa bourse d’échange Issigeac a été mis à jour le 2024-02-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides