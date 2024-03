COM’WITH YOU Salle du Quatrain Haute-Goulaine, vendredi 5 avril 2024.

Des instants de lutte et de solidarité, teintés d’émotion et d’humour, en perspective !

De leur côté, les adultes peaufinent les textes, jeu, costumes et décors des 2 pièces qu’ils présenteront

au Quatrain. En prise directe avec l’actualité sociale, « Debout dans la brume », adaptée et mise en scène par Claudine Merceron, plonge les spectateurs dans l’univers de l’entreprise, tandis que « Com’ with you », de et par Kamal Rawas, les emmène en plein cœur du monde rural.

Spectacles les 5 , 6, 19, 20 et 21 avril 2024 à 20h30 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 20:30:00

fin : 2024-04-21

Salle du Quatrain Rue de la Basse Lande

Haute-Goulaine 44115 Loire-Atlantique Pays de la Loire reservation.theatredumarais@gmail.com

L’événement COM’WITH YOU Haute-Goulaine a été mis à jour le 2024-03-26 par eSPRIT Pays de la Loire