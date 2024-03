Compostage domestique et gestion des déchets du jardin Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly, samedi 13 avril 2024.

Compostage domestique et gestion des déchets du jardin Accueil / atelier en continu Samedi 13 avril, 10h30 Champ des Bruyères Entrée libre. Tous publics.

Avec Florent Dewavrin (Les Alchimistes), venez découvrir ou approfondir vos connaissances sur le compostage, le broyage, et les gestes qui permettent, au jardin, de passer du « déchet » à la ressource.

Vous pourrez également découvrir le fonctionnement de l’aire de compostage partagé du Parc, ouverte à tous !

Venez poser toutes vos questions, échanger, et voir le fonctionnement d’un broyeur et d’un composteur.

De 10h30 à 11h15 et de 14h30 à 15h15, Florent proposera un atelier plus approfondi sur ces thématiques.

En extérieur : angle sud-ouest du Parc, derrière la Maison du Parc. Entrée par l’allée du Champ de Courses, puis à gauche de la passerelle en bois.

Aucun matériel ne sera distribué lors de cet atelier.

Champ des Bruyères Le Petit-Quevilly Le Petit-Quevilly 76140 Seine-Maritime Normandie