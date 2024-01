Course des Étangs de la Narbonnaise Complexe sportif Montplaisir Narbonne Narbonne, dimanche 14 avril 2024.

Course des Étangs de la Narbonnaise Course à Pied Nature 13,8 km, Marche Nordique 10,2 km, Marche 10,2 km et Course Enfants 0,5 km 1,0 km, inscriptions site ATS Sport ou surplace Dimanche 14 avril, 09h30 Complexe sportif Montplaisir Narbonne

Evenement sportif et convivial organisé par le club Jogging Narbonne Montplaisir. Nous vous attendons aussi nombreux que les années précédentes pour ce parcours encore plus fun, plus ludique et modifié depuis l’édition 2023.

Départ à 9h30 Course nature, 13,8 km, 310m D+, de beaux monotraces, de beaux passages dans des pinèdes, un peu de piste cyclable, de belles vues sur les étangs de la Narbonnaise.

Départ à 9h35 Marche Nordique 10,2 km, 170D+, non-chronométrée

Départ à 9h40 Marche 10,20km, 170D+, non-chronométrée

Départ à 11h00 Course Enfants 0,5 km 1,0 km, accord parental nécessaire

Inscription sur le site internet ATS Sport 10 EUR jus qu’au vendredi 12 avril, samedi le 13 avril au Decathlon Narbonne (horaire sera communiqué sur notre page Facebook) ou surplace le jour de la course 12 EUR l’Inscription.

1 EUR par dossard reversé à l’association Princesse Alycia.

Certificat Médical d’aptitude à la pratique du sport en compétition de moins d’un an ou une copie à fournir à votre inscription. Si vous êtes en possession d’une licence, présentation de votre licence à votre inscription.

Complexe sportif Montplaisir Narbonne Complexe sportif Montplaisir, Narbonne Narbonne 11100 Aude Occitanie Créée en 1983 sur un vaste terrain de 15 ha pour mettre en adéquation les aires sportives et la formidable expansion du sport narbonnais, la plaine de Montplaisir est aujourd'hui au cœur du nouveau quartier pavillonnaire de la ville.

