Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:30:00

fin : 2024-04-07 . Dimanche 7 avril au complexe sportif d’Erdeven + Salle B.

A partir de 8h30 en extérieur. Entrée gratuite.

Buvette et petite restauration sur place.

Organisé par le comité des fêtes. Tarif exposant : 5m x 5m = 15 euros

Réservation : 06 99 83 22 25 – 06 83 91 30 25 .

Complexe sportif Rue du Grand Large

Erdeven 56410 Morbihan Bretagne

