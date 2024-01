CONCERT THE ETLON TRIBUTE Complexe du Phénix Mésanger, 13 avril 2024, Mésanger.

Mésanger Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 22:30:00

The Elton Tribute – Tribute Elton John France – rend hommage à un des plus grands artistes du 20e siècle : Sir Elton John..

7 musiciens sur scène, pour 2 heures d’un show époustouflant ! Tous les plus grands succès des incroyables années 70 et 80, ainsi que quelques perles pour les fans !

La voix, l’interprétation, les costumes, tous les éléments sont là pour reproduire un show à la hauteur de la flamboyance de Sir Elton !

Complexe du Phénix

Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire



