COMPLET Concert Gratuit Sidi Wacho + Méséki Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, samedi 13 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:30:00+02:00 – 2024-04-13T23:30:00+02:00

COMPLET

Ils sont originaires de Roubaix, de Valparaiso du Chili et de Paname City, mais ils revendiquent haut et fort qu’ils sont partout chez eux.

C’est dans une ambiance très festive « cumbia-hip-hop-balkan », que la caravane Sidi Wacho, composée de deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste, s’installe bruyamment pour nous rappeler à chaque instant que « El pueblo unido jamas sera vencido ». Après trois albums, « Libre » (2016), “Bordeliko” (2018), “Elegancia Popular” (2020) et des centaines de concerts à travers le monde, Sidi Wacho nous revient en 2022 avec un nouveau projet baptisé « CALLE SOUND SYSTEM ».

Dans ce quatrième album très coloré et très engagé, Sidi Wacho chronique en musique une époque autoritaire et rend hommage à celles et ceux qui luttent chaque jour pour leur émancipation.

L’univers musical envoûtant de Méséki, un projet atypique refusant toute étiquette. Méséki livre un flow percutant du rap urbain contemporain et offre une fusion musicale unique transcendant les genres. Découvrez une expérience sonore captivante, une évasion auditive qui défie les conventions.

Bienvenue dans son monde inclassable.

Soirée Happy Birthday à l’occasion des 20 ans de la Ferme d’en Haut et des 40 ans de la médiathèque Till l’Espiègle.

Gratuit, sur réservation

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/sidi-wacho

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda La Ferme d'en Haut est un équipement culturel disposant d'une salle de spectacle, d'une salle d'exposition et d'un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

Service culture, mairie de Villeneuve d’Ascq