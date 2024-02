Compétition sportive > Championnats de France Pro Élite et Amateur Élite de Horse-Ball Saint-Lô, samedi 30 mars 2024.

Compétition sportive > Championnats de France Pro Élite et Amateur Élite de Horse-Ball Saint-Lô Manche

Samedi

Le Pôle Hippique de Saint-Lô accueille les 30 et 31 mars 2024 le Championnat de France de Horse-Ball.

9e et 10e journées pour les groupe A des Championnats de France Pro Élite, Pro et Pro Féminine

1ère et 2ème journées pour les Championnats de France Amateur Élite Féminine.

Les matchs auront lieu en intérieur dans le Hall du Pôle Hippique.

Événement ouvert à tous. Les chiens sont interdits dans le Hall.

437 Rue du Maréchal Juin

Saint-Lô 50000 Manche Normandie

