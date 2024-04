COMPÉTITION DE MONOCYCLE TRIAL Saint-Brevin-les-Pins, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 Avril 2024 aura lieu la compétition de monocycle trial XXL Challenge au centre ville de Saint Brevin les Pins (place du marché).

Cet événement est organisé par l’association Cirqu’en Retz, sponsorisé par l’association brévinoise des commerçants Les Talents Brévinois.

Le trial monocycle consiste à passer un maximum de zones constituées de palettes, de pneus, de barres et autres obstacles en un minimum de temps. C’est une des disciplines les plus impressionnantes et extrêmes du monocycle qui est déjà une pratique d’équilibre et de précision.

Plusieurs champions seront présents lors de cette compétition dont Julia BRETECHER Championne du monde 2022, championne de france 2023 et des championnats de monocycle extrême 2024 de la discipline. Les riders Français viendront se mesurer aux obstacles créés spécialement pour cette compétition par Nicolas POTIER, Multiple champion de la discipline depuis 2008 et encadrant de l’association Cirqu’en Retz. Plusieurs des participants seront présents à Saint Brévin pour le stage national de trial qui précède la compétition, Ils seront déjà bien préparés et chaud pour vous offrir un beau spectacle à venir voir en famille.

Un atelier gratuit d’initiation au monocycle pour toute la famille sera proposé au public de 15H30 à 17H à partir de 6 ans. Présentation des zones aux concurrents à 15H et début de la compétition à 16H, 2H de compétition puis Podium à 18H30 Alors rendez vous le 27 avril pour une après midi de spectacle sportif de haut niveau!!!

(En cas de mauvais temps l’espace de repli pour la compétition se fera au boulodrome de Saint Brevin) .

Place Henri Baslé

Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire cirquenretz@gmail.com

