ROBERDAM COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE Nantes, mardi 30 avril 2024.

Tout au long de ce spectacle, Roberdam va tenter d’expliquer a` ses copains le ro^le de ce fameux Docteur des e´motions, « celui qui re´pare les bobos de l’inte´rieur », et va leur montrer en chanson l’effet que c¸a fait, quand on apprend a` ge´rer ses e´motions, quand on apprend a` se concentrer ou a` se de´fouler, quand on de´veloppe sa confiance en soi, quand on respire plus librement, bref…” Quand on apprend à être bien avec soi-même et bien avec les autres ! “Avec une chanson pour chaque émotion principale et quelques “chansons-solutions”, Roberdam arrive avec un spectacle utile, interactif, haut en couleur… Et amène au public :- Une ouverture culturelle (musique, théâtre, magie)- Un mieux-vivre ensemble (gestion des émotions, compréhension et acceptation de soi, de l’autre)- Une éducation pour la santé (être bien dans sa tête, bien dans son corps, bien dans son coeur)Cette réflexion s’est inspirée de la sophrologie, de la relaxation, de l’hypnose, de la communication bienveillante, de l’illusion, que le chanteur a travaillé et pratique de façon professionnelle depuis plusieurs années.Une expérience musicale et sensorielle à regarder, écouter, goûter, sentir, ressentir et toucher… Bref, à vivre et à partager les yeux ouverts ou fermés, assis ou debout, et vice-versa.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-30 à 11:00

Réservez votre billet ici

COMPAGNIE DU CAFE THEATRE – GRANDE SALLE 6 RUE DES CARMELITES 44000 Nantes 44