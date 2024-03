Comment reproduire une planche d’herbier ? Un voyage historique et pratique Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy, dimanche 12 mai 2024.

Comment reproduire une planche d’herbier ? Un voyage historique et pratique Faites connaissance avec l’histoire de la numérisation des collections des CJBG et, encadré·e·s par nos collaborateur·rice·s, participez à la numérisation du 6ème plus important herbier du monde. Dimanche 12 mai, 14h30 Conservatoire et Jardin botaniques Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-12T14:30:00+02:00 – 2024-05-12T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-12T14:30:00+02:00 – 2024-05-12T17:30:00+02:00

Que ce soit par la publication d’illustrations ou de photographies, les botanistes cherchent à partager leur savoir sur les plantes et les régions étudiées. À partir des années 90, avec l’arrivé d’internet, la mise en ligne d’images de planches d’herbiers a révolutionné la façon d’étudier la botanique et est devenue en conséquence une des priorités paricipales pour les plus importantes collections botaniques de la planète, dont les CJBG.

Notre atelier de numérisation pratique vous permettra de découvrir tous les détails scientifiques et techniques en lien avec le délicat processus de numérisation de matériel patrimonial.

Les dimanches de 14h30-17h30, agrémentez l’une de vos visites d’un atelier créatif et didactique ou d’une visite dans les coulisses de l’institution. Partage et apprentissage en famille garantis !

Conservatoire et Jardin botaniques
Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy
Chambésy 1202
+41 22 418 51 00
http://www.cjb-geneve.ch
visites.cjb@ville-ge.ch

CJBG