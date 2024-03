Comment les oiseaux enchantent la forêt : glissez-vous dans la peau d’un ornithologue ! Carrefour du Pré Curé – Forêt régionale d’Ecouen Écouen, samedi 15 juin 2024.

Comment les oiseaux enchantent la forêt : glissez-vous dans la peau d’un ornithologue ! Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 15 juin, 09h00 Carrefour du Pré Curé – Forêt régionale d’Ecouen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-15T09:00:00+02:00 – 2024-06-15T11:30:00+02:00

Fin : 2024-06-15T09:00:00+02:00 – 2024-06-15T11:30:00+02:00

Apprenez à écouter et à observer les oiseaux, amusez-vous à retrouver les endroits où ils s’abritent, se reproduisent et se nourrissent, découvrez comment ces oiseaux participent à la bonne santé de la forêt…cette animation, accompagnée à la fois par un ornithologue passionné et par des gestionnaires forestiers, est une première sur le site. A ne pas manquer.

Apporter ses jumelles autant que possible (possibilité de prêt sur place mais en nombre limité) et se munir de chaussures confortables et de vêtements adaptés à la météo.

Animation organisée dans le cadre de « Nuits des Forêts », avec la participation de David Rosane, ornithologue, de FSC France et de la mission gestion forestière d’Île-de-France Nature.

Carrefour du Pré Curé – Forêt régionale d’Ecouen 95440 Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France

écologie oiseaux

Anne Lisbet Tollänes