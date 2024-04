Comment éduquer à l’environnement en Bretagne aujourd’hui ? Enjeux, solutions et actions pour demain Solenne Le Dû Ploëzal, mercredi 8 mai 2024.

Quels sont les leviers pour accompagner les citoyens à repenser leur rapport à la nature ?

À travers des exemples concrets d’actions d’éducation à l’environnement portées par le REEB, Solenne Le Dû, oordinatrice du REEB, évoquera la dynamique d’action sur le territoire breton et le chemin qu’il reste encore à parcourir.

Le Réseau d’Éducation à l’Environnement en Bretagne (REEB) est une association qui rassemble plus de 120 structures adhérentes sur l’ensemble du territoire breton. Depuis plus de 30 ans, ce réseau de professionnels œuvre à valoriser et à développer l’éducation à l’environnement avec pour objectifs de faire comprendre la complexité du monde auquel nous appartenons, éveiller l’esprit critique, agir et vivre ensemble.

Dans le cadre de l’exposition IMPACT la biodiversité en questions, présentée du 8 mai au 6 octobre 2024 au Domaine départemental de la Roche-Jagu. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 15:00:00

fin : 2024-05-08

Domaine Départemental de la Roche Jagu

Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

