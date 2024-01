Commémorations du 8 mai 1945, édition spéciale « Bataille de Normandie » Duclair, samedi 4 mai 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-05-04 20:00:00

fin : 2024-05-05 22:00:00

Plongez dans l’Histoire grâce à la reconstitution de campements militaires de la Seconde Guerre Mondiale. Plus de 400 participants représenteront les différentes nations impliquées dans ce conflit. Une exposition de plus de 80 véhicules d’époques, des animations, visite du Musée et spectacles historiques ont lieu tous le week end.

Cet événement est organisé depuis 2005 et est reconnu aujourd’hui comme étant l’un des rassemblements d’histoire militaire les plus importants de France.

1330 Route du Havre

1330 Route du Havre

Duclair 76480 Seine-Maritime Normandie



