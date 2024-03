Commémoration de l’attaque du Maquis de St Anne plateau de Manivert Lambesc, mercredi 12 juin 2024.

Commémoration de l’attaque du Maquis de St Anne plateau de Manivert Lambesc Bouches-du-Rhône

La veillée des Résistants se tiendra le dimanche 11 juin à 18h.

En 1944, la Résistance s’organise sur tout le canton de Lambesc face à l’occupation allemande. Les Résistants des communes de la Chaîne de la Trévaresse et de la colline de Sainte-Anne se regroupent en maquis dès le 5 juin sur les plateaux de Sèze et de Manivert (dit de Ste-Anne). Leur mission harceler et fixer l’ennemi pour soutenir le débarquement des forces alliées. Le 12 juin au matin, plusieurs compagnies allemandes spécialisées dans la répression des maquis donnent l’assaut aux résistants. Toute la matinée, le combat fait rage. Alors que les munitions s’épuisent, la forêt est incendiée et l’ordre de dispersion est donné. L’ennemi procède alors à une chasse à l’homme. 106 résistants du maquis de Sainte-Anne et 28 autres arrêtés à Martigues sont fusillés le 13 juin dans le Vallon du Fenouillet (entre Charleval et la Roque d’Anthéron).

Leur sacrifice est commémoré chaque année à la date anniversaire. .

Début : 2024-06-12 10:00:00

fin : 2024-06-12

plateau de Manivert Mémorial aux Héros et Martyrs de la Résistance de Ste-Anne

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

