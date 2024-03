COMME DES BETES COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, samedi 20 avril 2024.

Quand une conférence sur les comportements sexuels des animaux dérape en thérapie de couple, amis bipèdes, on vous promet une comédie à hululer de rire, au poil et… Très instructive ! Peut-on dire sérieusement de Maya l’abeille qu’elle se fait refaire l’essaim? Saviez-vous que dans un parc zoologique, on passait des films cochons pour stimuler la libido des pandas? De la flippante mante religieuse au look ravageur du paon, de la taille des pénis à la dure vie d’un spermatozoïde, vous découvrirez ce que la sexualité des animaux peut nous apprendre sur notre propre sexualité. Grâce à nos deux scientifiques, vous saurez tout, tout, tout…. Sur le canard, le cerf en rut, les parties fines de Flipper le Dauphin… Et peut-être découvrirez-vous quel animal sommeille en vous? Une chose est sûre : tous les goûts sont dans la nature… Surtout celui de rire et de se divertir évidemment ! Une conférence pas bête sur les bêtes, décalée et déjantée de Leda Giacomelli et Joachim Desmoines, interprétée et bestialisée par la gloussante Cécile Batailler et le roucoulant Jordi Cardoner.

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 18:30

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17