Comité des Fetes Médiévales et Autres Rennes, vendredi 23 août 2024.

Comité des Fetes Médiévales et Autres Rennes Ille-et-Vilaine

Plus de 400 bénévoles, 50 figurants nocturnes, 200 artistes, plus de 50 artisans démonstrateurs et créateurs pour vous faire vivre un moment inoubliable.

Joutes équestres, voltige, joutes nautiques, cracheurs de feu, saltimbanques, danses aériennes, spectacles d’humour, contes, musique… et deux spectacles nocturnes à vivre absolument !

Maintenant, fermez les yeux et imaginez un ballet aérien fait de légèreté et de prouesses physiques

sur le mur de la Tour Duguesclin…

Un spectacle inédit, entièrement conçu sur mesure pour notre grande Fête Médiévale 2024 ! .

Début : 2024-08-23 10:00:00

fin : 2024-08-25 01:00:00

place de l’égilse

Rennes 35390 Ille-et-Vilaine Bretagne cgourdon@fete-medievale35.fr

