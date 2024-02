COMEDY CLUB L’OMBRIERE Uzes, mercredi 8 mai 2024.

COMEDY CLUBDu mardi 7 au samedi 11 mai 2024 le Festival Uzès, Seul en Scène revient pour une seconde édition à l’Ombrière, toujours sous la direction artistique de Patrick Timsit. Le festival mettra en avant la pluridisciplinarité avec des artistes seul(es) sur scène dans divers domaines (danse, humour, théâtre, magie, musique, …).Uzès, Seul en Scène, c’est un évènement fédérateur et convivial. Plus qu’un festival, c’est le rendez-vous incontournable du mois de mai en Pays d’Uzès.Danse le cadre du festival Uzès, Seul en Scène #2Avec Tristan Lucas, Pierre-Emmanuel Barré, Bun Hay Mean, Thaïs et Sofia BelabbesUn comedy club s’installe à nouveau sur le plateau de l’Ombrière pour une soirée pleine de vie, d’envie, de rires, de fous rires sous la direction artistique de Patrick Timsit. Ces artistes viendront nourrir la soirée de leurs propos toujours vaillants, parfois corrosifs et intensément drôles. Une soirée tout en humour à ne pas manquer ! Informations pratiques :L’ouverture des portes et du bar de l’Ombrière se fait 1h avant le début de la représentation, un foodtruck sera présent sur place.Nous conseillons aux spectateurs d’arriver au moins 30min avant le début de la représentation.Parking gratuit sur place.

Tarif : 24.00 – 34.20 euros.

Début : 2024-05-08 à 21:00

L’OMBRIERE 3 PLACE CROIX DES PALMIERS 30700 Uzes 30