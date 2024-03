Comédies musicales et chansons anglo-saxonnes à Sarre-Union. Centre socioculturel Sarre-Union Sarre-Union, samedi 6 avril 2024.

Comédies musicales et chansons anglo-saxonnes à Sarre-Union. Centre socioculturel Sarre-Union Sarre-Union Samedi 6 avril, 20h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-06 20:00

Fin : 2024-04-06 22:00

Comédies musicales et chansons anglo-saxonnes par Vocal’Avenue à Sarre-Union. Samedi 6 avril, 20h00 1

http://www.vocal-avenue.fr

Interpréter les plus célèbres chansons des comédies musicales dans l’air du temps tel est le défi de Vocal’Avenue. West Side Story, Le Roi Lion, Les Misérables, Le Fantôme de l’Opéra, mais aussi des chansons d’Adèle, de John Lennon ou encore de Queen, un savoureux programme que le groupe vocal présente au centre socioculturel de Sarre-Union le samedi 6 avril. Dès 20h choristes et musiciens seront sur scène pour chanter les versions concertantes de ce répertoire haut de gamme.

Centre socioculturel Sarre-Union 67260 Sarre-Union Sarre-Union 67260 Bas-Rhin