La troupe théâtrale « les 3 coups » présente « Un âge très moyen » à Saint-Florent-le-Vieil

La troupe les 3 coups vous invite à découvrir son nouveau spectacle « UN AGE TRES MOYEN » de Thomas Jeanneteau, à la Salle Cathelineau de Saint Florent le Vieil les 05, 06, 07 ainsi que les 10, 12 et 13 avril.

Un pur moment de joie et de fous rires garantis !

En première partie, des saynètes jouées par les jeunes (sauf le 10 et 13 avril spectacle adulte uniquement).

SYNOPSIS :

L’an de grâce, 1503.

Ce n’est plus tout à fait le Moyen-Âge ; ce n’est pas encore tout à fait la Renaissance.

C’est, en tout cas, une période de grands chamboulements.

Et ce n’est pas le royaume de “Perpète-les-Adouillettes”, qui prétendra le contraire !

En effet son roi, chef de guerre sanguinaire et craint de tous, instaure soudainement la paix.

C’est là que les vrais ennuis commencent !

Tarif adulte: 7 €

Gratuit pour les mois de 10ans

Réservation conseillée au 07 69 16 23 36 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 14:30:00

fin : 2024-04-07

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL Chemin des Soeurs

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire

