VICTORIA PIANASSO COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, 2 mai 2024, La Rochelle.

« La simplicité est la sophistication suprême » c’est pas moi qui le dis c’est Léonard de Vinci. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ou plutôt, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà toute la complexité de l’être humain. Contemplative de ce dilemme philosophique, Victoria Pianasso voit les choses en grand. Pour ce premier spectacle, elle propose un show à l’américaine avec un budget de kermesse. Entre standup, personnages, et parodies de chansons, Victoria nous offre un savant mélange de sarcasme et d’absurde. À la fois mordante et touchante, elle nous partage ses réflexions sur sur fond de féminisme et de hits incontournables comme Tina Arena, Victoria rêve d’aller plus haut, mais on lui a dit « Reste simple ». Elle n’a pas réussi. PRIX : > Jury Marées d’humour 2022 – Le Crotoy (80) > Public Soyaux fou 2022 – Soyaux (16) > Public et Jury – Les Andaine’Ries 2023 (61)

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-05-02 à 21:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle