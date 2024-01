ARSENE LAPIN GENTLEMAN CAROTTEUR COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle, samedi 20 avril 2024.

C’est le plus grand des carotteurs, oui mais c’est un gentleman ! Il s’empare de vos valeurs, sans vous menacer d’une arme! Pour le carottage du siècle, il a besoin de se faire aider. La cloche de Pâques est enfermée, dans le plus protégé des musées. Ouvrez bien vos grandes oreilles, il vous fera participer!Avec Cécile Batailler et Jordi Cardoner

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-04-20 à 14:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17