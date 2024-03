Comédie de Colmar Théâtre Quand j’étais petite je voterai Riquewihr, jeudi 18 avril 2024.

Plongez dans une comédie captivante et pleine d’humour qui met en scène une élection des délégués pas comme les autres.

Dans la salle de classe, c’est l’heure d’élire le·la délégué·e de tout le peuple des élèves. Anar et Cachot sont candidats, prêts à s’affronter dans une campagne sans merci. Lune, jeune fille brillante et militante, hésite. Il faut pourtant que les filles aussi puissent participer aux débats.

En mettant en scène ce texte plein d’humour de Boris Le Roy, Émilie Capliez s’adresse aux électeur·rice·s de demain… et à celles et ceux d’aujourd’hui !

Tout public EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:00:00

fin : 2024-04-18

Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est comitedesfetesderiquewihr@gmail.com

