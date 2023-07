Stage de chant griko et polyphonie de la Grèce salentine COMDT Toulouse, 25 mai 2024, Toulouse.

Stage de chant griko et polyphonie de la Grèce salentine 25 et 26 mai 2024 COMDT 65/50€

La Grèce salentine se trouve à l’extrême sud-est de l’Italie où on parle une langue de dérivation hellénophone appelée griko. Ce stage propose l’apprentissage de chants de la tradition griko, de leur histoire et de la polyphonie qui les caractérise.

Seront abordés les critères d’interprétation de cette polyphonie, analysés dans leur aspects historique et anthropologique ; la fonction de ces chants du peuple et leur place dans la culture contemporaine ; enfin, les chants religieux et les représentations d’origine païenne présentes dans les rites byzantin-orthodoxe et catholique.

> pratique régulière du chant

Musicienne, chercheuse et auteure du Salento dans les Pouilles (Italie), Ninfa Giannuzzi chante en griko et explore la voix populaire des cultures du monde avec sa force d’interprétation et son timbre unique.

Sa passion pour les musiques traditionnelles lui a permis d’approfondir sa connaissance des techniques vocales et des contextes sociaux qui leur sont liés. Depuis l’année scolaire 22-23, elle enseigne le chant populaire au Conservatoire de musique Lorenzo Perosi de Campobasso.

COMDT 5 rue du Pont de Tounis Toulouse 31000 Toulouse Centre Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.comdt.org/evenement/chant-griko-et-polyphonie-de-la-grece-salentine/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@comdt.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 34 51 28 38 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T17:00:00+02:00

2024-05-26T14:00:00+02:00 – 2024-05-26T17:00:00+02:00

chant stage