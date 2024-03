Combat Championnat de France 2024 Bourges, samedi 6 avril 2024.

Combat Championnat de France 2024 Bourges Cher

Le Palais des Sports du Prado accueille sur deux jours le Championnat de France 2024 de combat. Deux catégories représentées Les séniors individuels et séniors équipes.

Si vous souhaitez vibrer au rythme des combats, n’hésitez plus et venez encourager les nombreux sportifs. 88 8 EUR.

Début : 2024-04-06 08:45:00

fin : 2024-04-07

Rue du Pré Doulet

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire competition@ffkarate.fr

