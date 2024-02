Colonne Leclerc 2024 GTV Saint-Martin-de-Varreville, dimanche 4 août 2024.

Colonne Leclerc 2024 GTV Saint-Martin-de-Varreville Manche

Vendredi

Notre projet vise à raviver l’épopée vécue par nos aînés de la 2e division blindée française lors de la libération de la Normandie en 1944.

Suivre la voie de la 2e DB sur 500km de la Manche (Saint-Martin-de-Varreville) à l’Orne (Ecouché), en passant par la l’Ille-et-Vilaine, la Mayenne et la Sarthe. Ce périple immersif présentera au public 250 participants dont 30 femmes ambulancière dont nous voulons rappeler le rôle et le courage, avec 50 véhicules, donc 25 engins blindés et 5 chars.

Mémorial du Débarquement D-Day à Utah Beach et Monument du débarquement de la 2e DB.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04

fin : 2024-08-13

Saint-Martin-de-Varreville 50480 Manche Normandie edouard.callerot@gmail.com

L’événement Colonne Leclerc 2024 GTV Saint-Martin-de-Varreville a été mis à jour le 2024-02-16 par CDT Manche