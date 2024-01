Colombie, la danse des couleurs MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond, mardi 9 avril 2024.

Colombie, la danse des couleurs Conférence filmée Mardi 9 avril, 18h00 MJC de Saint-Chamond 6.5€ tarif normal / 5.5€ tarif réduit

Un film réalisé et présenté par Hélène et Christian GOUBIER.

Colombie: La danse des couleurs” est un poème cinématographique qui célèbre les différentes facettes de la vie colombienne. Dans une symphonie visuelle, le film présente les rythmes de l’histoire et de la culture de la Colombie, ainsi que la variété de sa nature et de son environnement. Les spectateurs sont invités à explorer la vie quotidienne des Colombiens, à travers les lumières et les ombres de leur vie urbaine et rurale. Le documentaire révèle également des lieux inconnus qui sont des trésors cachés, invitant les voyageurs à découvrir de nouvelles perles. Les images de la cordillère des Andes, des déserts de Tatacoa et de Guajira, des plages de la côte caribéenne et de nombreux autres endroits, transportent les spectateurs dans un voyage captivant.

Les conférenciers Hélène et Christian Goubier Passionnés de voyage et d’images, ils parcourent le monde depuis plus de 40 ans. Leurs premiers voyages en Asie leur donnent l’envie de partager rencontres et émotions. Pour cela ils créent le festival “Voyage et Aventure”. Aujourd’hui, Christian, président de Curieux Voyageurs, festival de films et Hélène continuent de découvrir le monde. En 2018-2019 ils ont parcouru les chemins de la Colombie.

MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond 42400 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

La Coordination Culturelle de Saint-Chamond