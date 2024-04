Colo apprenante sports & volcans Collège Sainte-Anne Orcines, lundi 15 avril 2024.

Colo apprenante sports & volcans dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 avril Collège Sainte-Anne Transport en train depuis la gare du Coteau / Roanne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T08:30:00+02:00 – 2024-04-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-19T00:00:00+02:00 – 2024-04-19T18:59:00+02:00

Dans le cadre enchanteur d’Orcines, au pied du majestueux Puy de Dôme, une expérience unique se dessine pour les jeunes avides d’aventure et de découverte. Ce séjour marie éducation, exploration et divertissement.

Les participants seront immergés dans un programme dynamique, où l’apprentissage se conjugue harmonieusement avec l’excitation de l’aventure. Les activités variées offriront aux jeunes une véritable plongée dans les secrets volcaniques de la région.

Au cœur de cette aventure, une gamme d’activités sportives passionnantes attend les enfants. Du VTT à travers des sentiers sinueux à l’escalade en passant par des randonnées captivantes dans la chaîne des Puys, chaque jour sera une nouvelle exploration guidée par des experts passionnés.

Une journée particulière sera consacrée à la visite de Vulcania, un parc dédié à l’étude et à la découverte des volcans. Entre simulations, expériences interactives et découvertes scientifiques, cette expérience promet d’enrichir les jeunes esprits tout en les émerveillant.

Ce séjour transcende le concept de simple vacances pour devenir une opportunité enrichissante pour les enfants. Parmi les nombreux avantages, ils auront l’opportunité de :

* Explorer la nature sauvage et les phénomènes géologiques fascinants.

* Acquérir une compréhension immersive du volcanisme et de la géologie.

* Se détendre et se ressourcer au cœur d’un environnement naturel préservé.

* Vivre des expériences sportives et humaines inoubliables.

* Découvrir et savourer les spécialités régionales, ainsi que la culture locale.

L’hébergement sera assuré dans un internat confortable entièrement dédié au groupe, garantissant un séjour sécurisé et propice à l’épanouissement des jeunes participants.

Collège Sainte-Anne 27 rte Puys, 63870 Orcines Orcines 63870 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://detenteetloisirs.centres-sociaux.fr/colo-apprenante-sports-volcans »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 77 68 28 68 »}]

VTT escalade