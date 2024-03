Colloque « Sports, cultures et altérité » MSH Paris-Nord Saint-Denis, lundi 1 avril 2024.

Colloque « Sports, cultures et altérité » Les activités physiques et sportives favorisent-elles les rapports interculturels, l’émancipation, la socialisation, l’intégration, la transmission de valeurs et normes propices à la reconnaissance ? 1 et 2 avril MSH Paris-Nord Entrée sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-01T09:00:00+02:00 – 2024-04-01T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-02T09:00:00+02:00 – 2024-04-02T17:30:00+02:00

Les activités physiques et sportives occupent une place de choix dans les discours sur les rapports interculturels et l’émancipation. Pour certains, le sport jouerait un important rôle de socialisation et d’intégration. Il serait un vecteur de diversité culturelle, d’éducation populaire et de dialogue entre les populations. Le terrain de jeu aplanirait les problèmes, favoriserait la tolérance et la reconnaissance des différences, pourrait permettre aux personnes et aux groupes en difficulté avec eux-mêmes ou avec les autres d’intégrer certaines valeurs positives et d’expérimenter par la pratique un autre rapport au monde et aux autres. Pour autant, le sport porte-t-il en lui-même des valeurs et des normes propres à favoriser la reconnaissance et diversité culturelle comme à produire de l’intégration ?

MSH Paris-Nord 20 avenue George Sand, 93210 Saint-Denis Saint-Denis 93210 La Plaine Saint-Denis Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://seinesaintdenis.fr/Les-enjeux-des-Jeux-4-et-5-avril-2024 »}]

APSA EPS