Colloque : résilience des femmes victimes de violence Maison du développement durable Montréal, mercredi 8 mai 2024.

***INSCRIPTION AU COLLOQUE REQUISE***

Les femmes sont-elles la clé de la résilience des communautés ?

Comment les femmes trouvent des voies de résilience par elles-mêmes ?

Quels sont les facteurs de résilience individuelle ?

Toute une série de questions auxquelles nos expertes tenteront de répondre le 8 avril 2024 de 17h30 à 19h30 lors du colloque Les résiliences des femmes, des filles et des communautés face aux violences basées sur le genre, à la Maison du développement durable de Montréal. L’événement est organisé par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec, Médecins du Monde Canada, l’Unité de santé international de l’Université de Montréal et Vues d’Afrique, avec la collaboration du gouvernement du Québec. Il sera animé par Bilkis Vissandjéé, Professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal.

Lien d’inscription au colloque

Intervenantes au colloque du 8 avril 2024 :

Animation :

PRE BILKIS VISSANDJÉE

– Professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières de l’Université de Montréal (UdeM)

– Chercheuse à l’Institut de recherche en santé publique de l’Université de Montréal (IRSPUM), ainsi qu’au Centre de recherche et de formation du CSSS de la Montagne. (Équipe Migration, Ethnicité, Services sociaux et de santé, MÉTISS)

– Membre du groupe The Tuberculosis Montreal Interdisciplinary Research Team.

Les panélistes

PRE MARIE HATEM

– Professeure titulaire à l’École de Santé Publique de l’Université de Montréal (UdeM)

– Fondatrice de l’Observatoire « HYGEIA. Soutenir l’autonomisation des femmes francophones … en santé

– Membre du Centre de recherche en droit public

– Membre du Centre de recherche Azrieli du CHU Sainte-Justine

VÉRONIQUE HARVEY, M. SC., T.S.

– Psychothérapeute – Spécialisation dans le travail avec les femmes d’Afrique et des Caraïbes survivantes d’évènements traumatiques

– Membre du Réseau d’intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (RIVO)

MANON HOURDIN

– Directrice des opérations internationales et du développement stratégique à Médecins du Monde Canada

MATHILDE DOUCET

– Conseillère juridique chez Avocats Sans Frontières Canada

– Membre du projet de recherche Osons le DIH! Promotion et renforcement du DIH : une contribution canadienne

– Finaliste du Concours international de DIH Jean Pictet – édition 2020

LES PARTENAIRES

Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec

Unité de Santé Internationale de l’Université de Montréal

Festival international de cinéma Vues D’Afrique

Médecins du Monde Canada

Le colloque est organisé dans le cadre de l’exposition internationale « SAKIFE. Santé des femmes au Kivu », réalisée par le photographe documentaire belge Christophe Smets, vise à sensibiliser le public sur la situation des femmes au Kivu, en République démocratique du Congo. Elle met en lumière le quotidien de femmes vivant dans des conditions précaires et ayant subi des violences sexuelles commises par des groupes armés. La question de l’accès aux soins de santé y est abordée.

Entrée gratuite / heures d’ouverture pour visiter l’exposition : du lundi au vendredi de 8h à 16h

sakife colloque

Colloque résiliences des femmes et des filles face au VBG © Alexis Aubin, MDM Canada