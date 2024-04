Colloque pluridisciplinaire sur le thème de l’environnement au château d’Oiron Château d’Orion Plaine-et-Vallées, vendredi 12 avril 2024.

Des Universitaires en sciences fondamentales et appliquées, en sciences économiques, en sciences humaines, en sciences du langage, en art cinématographique….. viendront questionner le terme d’environnement.

Partant du simple voisinage et de l'ensemble des éléments qui l'entourent un individu ou une espèce pour aller jusqu'à l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs constituant le cadre de vie d'un individu, incluant l'atmosphère, le climat dans lequel il se trouve, le contexte psychologique et social, ce mot revient en force par le biais de la réflexion sur le changement climatique et les préoccupations des générations actuelles.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 09:30:00

fin : 2024-04-12 18:00:00

Château d’Orion 10 Rue du Château

Plaine-et-Vallées 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine oiron@monuments-nationaux.fr

