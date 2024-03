Colloque au château de Bournazel: l’oiseau à la Renaissance Bournazel, samedi 28 septembre 2024.

Colloque au château de Bournazel: l’oiseau à la Renaissance Bournazel Aveyron

Douzièmes Rencontres de Bournazel: samedi 28 septembre au château de Bournazel.

Les douzièmes Rencontres de Bournazel auront comme principe de couvrir tout le spectre des travaux les plus actuels autour de cette question très simple pourquoi la Renaissance a-t-elle autant donne d’importance à l’oiseau dans son quotidien, dans ses ́écrits et dans ses créations ? Des chercheurs, originaires de très nombreux pays (Italie, Suisse, France, Allemagne, Isräel, Etats-Unis, Pays-Bas,

Espagne), ont ́été sollicités pour partager avec nous le fruit de leur travail. Toutes les réponses ne nous sont pas parvenues. Mais le thème de ces nouvelles Rencontres de Bournazel est déjà tellement inscrit dans le calendrier des grandes manifestations culturelles sur la Renaissance française, que les plus grands spécialistes se sont déjà positionnes pour venir à Bournazel le dernier week-end de septembre. 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28

fin : 2024-09-28

Bournazel 12390 Aveyron Occitanie chateau.de.bournazel@gmail.com

L’événement Colloque au château de Bournazel: l’oiseau à la Renaissance Bournazel a été mis à jour le 2024-02-26 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS RIGNACOIS