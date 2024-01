Extra-SensibleS Collège Willy Ronis – Champigny-Sur-Marne Champigny-sur-Marne, vendredi 19 janvier 2024.

Extra-SensibleS Théâtre du Shabano – Valentina Arce Vendredi 19 janvier, 10h30, 14h00 Collège Willy Ronis – Champigny-Sur-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T10:30:00+01:00 – 2024-01-19T12:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T14:00:00+01:00 – 2024-01-19T15:30:00+01:00

« En classe, la compagnie francilienne entend explorer les questions écologiques sans catastrophisme, en faisant appel aux sens et aux souvenirs. »

Cyrille Planson – Le Piccolo – février 2023

Une expérience théâtrale, à vivre dans la salle de classe, qui met nos sens en éveil !

La poésie d’une scénographie immersive, invente un dispositif léger où images, espace et objets s’animent autour d’une expression gestuelle, portée par une puissante création sonore.

Un moment suspendu, immersif et participatif, qui nous invite à repenser nos liens intimes avec les milliers d’autres êtres vivants : animaux, végétaux, bactéries, et tous les êtres fabuleux qui composent et maintiennent en vie les écosystèmes dans lesquels nous sommes immergés !

SYNOPSIS

Une mise en scène immersive, participative et ludique qui invite le vivant dans la salle de classe

Les élèves seront transporté-es dans un périple autour du monde, guidé-es par une jeune fille, qui a vu sa vie transformée par sa rencontre avec un volatile incongru: une corneille! En suivant à tire d’aile cet oiseau fascinant, elle créée un laboratoire d’expérimentation ludique, qu’elle porte dans les classes, invitant à donner attention aux êtres fabuleux qui composent le monde du vivant et les écosystèmes dans lesquels nous sommes littéralement immergés. […]

Collège Willy Ronis – Champigny-Sur-Marne 19 rue de Musselburgh, Champigny sur Marne Champigny-sur-Marne 94500 Val-de-Marne Île-de-France

