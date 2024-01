Collecte de sang Le Palais Royan, jeudi 14 mars 2024.

Collecte de sang Le Palais Royan Charente-Maritime

Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans (71 ans moins 1 jour), peser + de 50 kg et être en forme. Boire et manger avant de venir et prendre ses papiers d’identité.

Sur rendez-vous dondesang.efs.sante.fr

Le Palais 42 av des Congrès

Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine dondusang.cotedebeaute@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 08:00:00

fin : 2024-03-14 12:30:00



L’événement Collecte de sang Royan a été mis à jour le 2024-01-22 par Mairie de Royan