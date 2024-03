Collecte de sang Le Carrelet Villenave-d’Ornon, mardi 23 avril 2024.

Collecte de sang Partagez votre pouvoir, donnez votre sang. 23 avril – 31 décembre Le Carrelet Sur rendez-vous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T15:00:00+02:00 – 2024-04-23T19:00:00+02:00

Fin : 2024-12-31T09:00:00+01:00 – 2024-12-31T13:00:00+01:00

Vous êtes en bonne santé ?

Vous avez entre 18 et 70 ans ?

Vous pesez au moins 50 kg ?

Alors il y a de bonnes chances pour que vous puissiez faire un don de sang.

Pourquoi donner votre sang ?

Grâce aux donneurs de sang, nous permettons de soigner chaque année 1 million de patients. C’est par exemple, une femme qui a perdu beaucoup de sang en accouchant, un homme atteint d’un cancer sous traitement chimiothérapique, ou encore celles et ceux souffrant de maladies chroniques.. Toutes ces personnes ont besoin de vous.

Comment donner votre sang ?

En quelques clics, répondez au questionnaire en ligne sur le sur don du sang, et réservez votre créneau horaire de votre choix.

Avant votre don, pensez à bien manger et à vous hydrater.

Rendez-vous sur votre lieu de don muni(e) d’une pièce d’identité avec photo.

L’EFS appelle donc tous les citoyens de + de 18 ans, en bonne santé, à se mobiliser et à prendre RDV dès maintenant

Les dates de 2024

Vendredi 23 février – Salle Daguin – 15h-19h

Mardi 23 avril – Le Carrelet Parc de la Junca – 15h-19h

Lundi 24 juin – Salle Daguin – 15h-19h

Mercredi 21 août – Salle Daguin -15h-19h

Lundi 21 octobre – Salle Daguin – 15h-19h

Mardi 31 décembre – Salle Daguin – 09h-13h.

Le Carrelet Chemin de Cadaujac, 33140 Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 99 52 16 https://www.villenavedornon.fr/demarches-informations-services/location-de-salles/

Avec la location de cette salle, nous mettons à disposition des tables rondes pour 8 personnes et 8 tables rectangulaires, un local de réchauffage et un local de plonge.

Attention : les couverts, les nappes et la sonorisation ne sont pas inclus dans la location de la salle.