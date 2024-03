Collecte de sang Maison du don Cahors Cahors, mardi 16 avril 2024.

Collecte de sang Maison du don Cahors Cahors Lot

L’EFS et le chef Alexandre MARRE vous mijotent quelque chose !

Les équipes de l’EFS organisent une collecte gastronome à la Maison du don de Cahors en s’associant une nouvelle fois avec le chef Alexandre MARRE.

Le chef vous embarquera pour une expérience culinaire associant gourmandise et solidarité.

A cette occasion, prenez part à cette aventure, celle de la générosité !

Venez donner et vous régaler en prenant rendez-vous !

A savoir avant votre don

– Ne pas être à jeun et bien boire avant et après le don

– Se sentir en bonne santé

– Avoir entre 18 et 70 ans

– Peser plus de 50 kilos

– Ne pas avoir été transfusé .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 14:00:00

fin : 2024-04-16 18:00:00

Maison du don Cahors 34 Rue Charles Bourseul

Cahors 46000 Lot Occitanie

