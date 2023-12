Randonnée : Le sentier des mulets, frontière et contrebande (Sortie en basque) Col d’Ibardin Urrugne, 17 avril 2024 09:00, Urrugne.

Urrugne,Pyrénées-Atlantiques

Frontière et contrebande

Le col d’Ibardin a toujours été un lieu stratégique pour les Basques des deux versants. Ce magnifique col au pied de la majestueuse Rhune fut et est encore un lieu d’échanges et de commerce privilégié.

Remontons le temps et arpentons ces vieux chemins que les commerçants, les passeurs ou les contrebandiers utilisaient de jour comme de nuit …

Difficulté : Facile Dénivelé : 420 m Distance : 9 km. Sortie à la journée, prévoir un pique-nique.

Réservation obligatoire, une caution sera demandée à l’inscription..

Col d’Ibardin

Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Border and smuggling

The Ibardin pass has always been a strategic location for Basques on both sides of the border. This magnificent pass at the foot of the majestic Rhune was, and still is, a privileged place for trade and commerce.

Let’s step back in time and explore the old paths used by traders, smugglers and smugglers by day and by night…

Level: 420 m Distance: 9 km. All-day outing, please bring a picnic.

Reservations essential, a deposit will be required on registration.

Frontera y contrabando

El paso de Ibardin siempre ha sido un lugar estratégico para los vascos de ambos lados de la frontera. Este magnífico paso a los pies de la majestuosa Rhune era, y sigue siendo, un lugar privilegiado para el intercambio y el comercio.

Retrocedamos en el tiempo y recorramos los antiguos caminos utilizados por comerciantes, contrabandistas y contrabandistas de día y de noche…

Nivel: 420 m Distancia: 9 km. Excursión de día completo, traiga un picnic.

Imprescindible reservar, se pedirá un depósito en el momento de la inscripción.

Grenze und Schmuggel

Der Col d’Ibardin war schon immer ein strategischer Ort für die Basken beider Seiten. Dieser wunderschöne Pass am Fuße der majestätischen Rhune war und ist immer noch ein bevorzugter Ort für Austausch und Handel.

Lassen Sie uns in der Zeit zurückgehen und auf diesen alten Wegen wandeln, die Händler, Fährmänner oder Schmuggler Tag und Nacht benutzten …

Schwierigkeitsgrad: Leicht Höhenunterschied: 420 m Entfernung: 9 km. Tagesausflug, Picknick mitbringen.

Reservierung erforderlich, bei der Anmeldung wird eine Kaution verlangt.

