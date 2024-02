Cocorico Électro La Ferté-Saint-Aubin, vendredi 12 juillet 2024.

Cocorico Électro La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Le Cocorico Électro fait son grand retour cette année. Pour cette 6e édition le festival se déroulera sur 3 jours, les 12, 13 et 14 juillet 2024 au château de La Ferté-St-Aubin. Venez vivre l’événement électro incontournable de Sologne !

Le Cocorico Électro, c’est une fête à la française revisitée, un Château du XVIIème siècle, des DJs français, un show lumière et un feu d’artifice exceptionnel! Chaque été le Château de La Ferté devient le plus grand poulailler de France. Venez vivre l’événement électro incontournable entre Sologne et Val de Loire !

Programmation Scène du Château :

Vendredi 12 : Ofenbach, Agoria, Joris Delacroix, Adou, Guessaï

Vendredi 13 : NTO, Mosimann, Joachim Garraud, 39 records, Himeji

Dimanche 14 : Martin Solveig, The Avener, Henri PFR, Upsilone, Meti, Tristan Camus

Programmation scène de la rivière :

Vendredi 12 : BERNADETTE, ABS8LUTE, HIMEJI, CALL

Samedi 13 : BOMEL, EVA PEEL, LAURA SUPER, GUESSAÏ

Dimanche 14 : VITALINE, AKIRA – DASSON, ONE TOUGH COOKIE, 39 RECORDS 3939 39 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-14

2 Rue du Général Leclerc

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire contact@asso-atelier.fr

L’événement Cocorico Électro La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2024-02-26 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN