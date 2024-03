Cocktails de Sensations Le relais de l’oisans La Morte, samedi 20 juillet 2024.

Cocktails de Sensations dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 – 27 juillet Le relais de l’oisans 700

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-20T10:00:00+02:00 – 2024-07-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-27T00:00:00+02:00 – 2024-07-27T17:00:00+02:00

Une aventure multi-activités en quête de sensations fortes vous attend.

Du côté des montagnes, vous pourrez vous adonner à l’escalade sur les rochers de l’Alpe du Grand Serre, ainsi que de la via-ferrata à la cascade et du VTT aux alentours et vers les Alpages.

Ensuite, du côté des lacs, vous pourrez pratiquer des sports aquatiques tels que le kayak et le paddle sur le Grand Lac de Laffrey et même vous baigner.

Et n’oublions pas la traversée mythique des passerelles himalayennes. Des frissons à coup sûr !

Les jeunes sportifs passeront également une nuit en bivouac ou même décider de camper à Laffrey : “Welcome”.

Des soirées animées, des jeux grandioses, et des moments de détente seront également au programme de cette aventure inoubliable.

C’est ton séjour à co-construire. vite, Rejoins-nous !

Le relais de l’oisans Alpe du Grand Serre La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « info@ptvl.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 0476731528 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ptvl.net »}]

