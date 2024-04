Club nature Sortons les épuisettes découverte de la vie dans l’eau Le Palacret Saint-Laurent, samedi 18 mai 2024.

Club nature Sortons les épuisettes découverte de la vie dans l’eau Le Palacret Saint-Laurent Côtes-d’Armor

Le Club accueille les enfants une fois par mois, pour des activités nature au Palacret. La séance se déroule en extérieur pour

la découverte nature ou des récoltes d’éléments et se termine par un temps d’atelier et de goûter. Animé par War-dro an Natur.

A partir de 6 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:30:00

fin : 2024-05-18 17:00:00

Le Palacret Chemin de Palacret

Saint-Laurent 22140 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Club nature Sortons les épuisettes découverte de la vie dans l’eau Saint-Laurent a été mis à jour le 2024-04-09 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol