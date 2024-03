Club Mangawa Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier, samedi 20 avril 2024.

Club Mangawa Venez partager ou découvrir l’univers des mangas. Samedi 20 avril, 09h30 Médiathèque de Saint-Dizier Sur inscription

Début : 2024-04-20T09:30:00+02:00 – 2024-04-20T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T09:30:00+02:00 – 2024-04-20T11:30:00+02:00

On sort de la médiathèque, mettez vos baskets, ce samedi visite à la librairie Larcelet, point sur le monde manga papier et les documentaires sur l’Asie et le dessin.

Rendez-vous à la Médiathèque.

Public ados/adultes à partir de 12 ans

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 56 56 66 »}]

Atelier découverte